В белом кроп-топе и кожаных штанах: KOLA блеснула нижним бельем в клипе на новый ритмичный трек

Певица презентовала песню "Кофеин".

KOLA презентовала свою новую песню «Кофеин», которая имеет скрытые глубокие смыслы в каждой строке.

Это история о двух влюбленных, об их хрупкой и страстной одновременно связи. Это о любви как искусстве: яркой, где-то несовершенной, но всегда настоящей. Временная потеря насыщенности чувств не уничтожает ее смысла — она лишь добавляет глубины.

«Это очень откровенная песня о стремлении оставаться для своего любимого той самой музой, быть его героиней и вдохновением. В этом желании — вся женская откровенность: даже когда все расшатано, даже когда любовь разбавлена „лишней водой“, она все равно стремится к нему, как к своему Моисею, своему проводнику сквозь хаос и пустыню чувств», — поделилась KOLA.

В клипе артистка предстала в стильном луке. На ней был белый полупрозрачный кроп-топ с принтом «паутина», черный кружевной бюстгальтер, черные кожаные брюки свободного кроя с двумя широкими кожаными поясами, из-под которых выглядывало черное нижнее белье, что добавило ее образу пикантности.

Аутфит KOLA дополнила укладкой с локонами, максимально натуральным макияжем и красным маникюром.

