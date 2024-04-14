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В белом кроп-топе и мини-юбке: Фрида Аасен посетила теннисный турнир

В белом кроп-топе и мини-юбке: Фрида Аасен посетила теннисный турнир

Фрида Аасен / Фото: Getty Images

29-летняя норвежская модель посетила теннисный турнир.

Фрида Аасен стала гостьей седьмого дня турнира Rolex Monte-Carlo Masters в загородном клубе Монте-Карло в Монако.

Monte-Carlo Rolex Masters – это ежегодный теннисный турнир среди мужчин, проводимый в Монако.

Модель приехала на мероприятие в белом кроп-топе, теннистной плиссированной мини-юбке и обута в кеды от Adidas. На голове у Фриды была синяя бейсболка с рисунком теннисных ракеток, в ушах – золотые серьги, белокурые волосы девушка распустила и сделала легкий дневной макияж с небольшими стрелками и нюдовым блеском подчеркнула губы.

Фрида Аасен / © Getty Images
Фрида Аасен / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы показывали, как скандинавская модель очаровала публику красным платьем с разрезом до талии.

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