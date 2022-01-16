В белом кроп-топе и перчатках с бахромой: участница "Холостяка-10" в стильном фотосете

Алина Ляшук в образе total white позировала в фотосессии.
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Алина Ляшук – снялась в стильной фотосессии. Перед объективом фотокамеры она предстала в образе total white.
На Алине был кроп-топ с пикантным вырезом и брюки-палаццо с высокой талией и вырезами на бедрах.
Аутфит красавица дополнила экстравагантными кожаными перчатками с длинной бахромой, которую демонстрировала, поднимая руки вверх.
Ляшук сделал прическу с локонами и вечерний макияж. В ушах были длинные серебряные серьги.
Читайте также: