В белом кроп-топе и перчатках с бахромой: участница "Холостяка-10" в стильном фотосете

В белом кроп-топе и перчатках с бахромой: участница "Холостяка-10" в стильном фотосете

Алина Ляшук в образе total white позировала в фотосессии.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Алина Ляшук – снялась в стильной фотосессии. Перед объективом фотокамеры она предстала в образе total white.

На Алине был кроп-топ с пикантным вырезом и брюки-палаццо с высокой талией и вырезами на бедрах.

Аутфит красавица дополнила экстравагантными кожаными перчатками с длинной бахромой, которую демонстрировала, поднимая руки вверх.

Ляшук сделал прическу с локонами и вечерний макияж. В ушах были длинные серебряные серьги.

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