В белом кроп-топе и широких брюках: стильную Эмили Ратажковски запечатлели в Нью-Йорке

Звезда была замечена направляющейся в Sony Music Studios, чтобы записать свой подкаст High Low с EmRata.

Эмили Ратажковски выглядела отлично в белом кроп-топе и мешковатых плиссированных брюках верблюжьего цвета с низкой посадкой, обута была в черно-белые кроссовки Vans в клетку, а в руках несла маленькую рыжую сумку от Miu Miu.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Свой образ Ратажковски дополнила золотыми часами, кольцом и ожерельями, а на лицо надела черные солнцезащитные очки. Ее волосы были распущены, а в макияже она лишь слегка подчеркнула пухлые губы помадой.

Недавно Эмили Ратажковски вернулась из Парижа, где побывала на Неделе моды и посетила шоу Jacquemus в Версале.

Эмили Ратажковски в Париже / Фото: Getty Images

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