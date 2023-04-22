В белом кроп-топе и спортивных штанах: Ким Кардашьян в объективах папарацци

42-летнюю знаменитость сфотографировали, когда она направлялась на баскетбольный матч своего сына Сейнта в Таузенд-Оукс, Калифорния.

Кардашьян надела обтягивающую белую майку, подчеркивающую ее пышную грудь и синие спортивные штаны с красными и белыми полосами по бокам и широкой резинкой на талии от VTMTS.

Лук свой Ким завершила серыми шльопанцами Yeezy и меховой сумкой, которую несла в руках. Ее длинные черные волосы были распущены и уложены легкими волнами, на лице был макияж в теплых оттенках, на запястье часы на черном кожаном ремешке и маникюр выполнен в светлом цвете. На шее у звезды сверкала именная подвеска.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян регулярно любит хвастаться перед подписчиками снимками в бикини и недавно показывала, как позировала перед зеркалом в бежевом купальнике на завязках от собственного бренда Skims. Не знаем к каким хитростям прибегает знаменитость, но ее формы выглядят очень соблазнительно.

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