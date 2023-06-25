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В белом кроп-топе и стильных брюках: Хейли Бибер сходила на прогулку с мужем

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
864
Время на прочтение
1 мин
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В белом кроп-топе и стильных брюках: Хейли Бибер сходила на прогулку с мужем

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином сходила на свидание и попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.

26-летняя Хейли Бибер надела белый укороченный топ, обнажавший ее подтянутый живот и дополнила образ парой коричневых брюк с низкой посадкой со стрелками посередине.

Хейли и Джастин Бибер / © Getty Images
Хейли и Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Модель надела солнцезащитные очки, а короткие волосы уложила в стильную стрижку. На плече у Хейли была черная плетеная сумка Bottega Veneta на короткой ручке, а обута она была в черные лоферы с квадратным носком.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Недавно Хейли Бибер появилась на публике в платье от украинского бренда в Нью-Йорке. Ее заметили в компании мужа Джастина Бибера, когда пара покидала ресторан после ужина.

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Дата публикации
Просмотры
864
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