В белом кроп-топе и стильных брюках: Хейли Бибер сходила на прогулку с мужем

Хейли Бибер с мужем Джастином сходила на свидание и попала под прицел фотографов в Лос-Анджелесе.

26-летняя Хейли Бибер надела белый укороченный топ, обнажавший ее подтянутый живот и дополнила образ парой коричневых брюк с низкой посадкой со стрелками посередине.

Хейли и Джастин Бибер / Фото: Getty Images

Модель надела солнцезащитные очки, а короткие волосы уложила в стильную стрижку. На плече у Хейли была черная плетеная сумка Bottega Veneta на короткой ручке, а обута она была в черные лоферы с квадратным носком.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Недавно Хейли Бибер появилась на публике в платье от украинского бренда в Нью-Йорке. Ее заметили в компании мужа Джастина Бибера, когда пара покидала ресторан после ужина.

Читайте также: