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В белом кружевном бюстгальтере: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом

В белом кружевном бюстгальтере: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом

В белом кружевном бюстгальтере: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри показала фолловерам бельевому обновку и продемонстрировала соблазнительное декольте.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram горячие фото, на которых похвасталась сексуальной бельевой обновкой.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Красавица сделала селфи в белом кружевном бюстгальтере, который подчеркнул ее пышное соблазнительное декольте.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри распустила волосы и сделала макияж с накладными ресницами.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в молочном бикини с коричневыми полосками показала сексуальную грудь.

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