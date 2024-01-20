В белом кружевном бюстгальтере: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом

Хлоя Ферри показала фолловерам бельевому обновку и продемонстрировала соблазнительное декольте.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram горячие фото, на которых похвасталась сексуальной бельевой обновкой.
Красавица сделала селфи в белом кружевном бюстгальтере, который подчеркнул ее пышное соблазнительное декольте.
Ферри распустила волосы и сделала макияж с накладными ресницами.
Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в молочном бикини с коричневыми полосками показала сексуальную грудь.
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