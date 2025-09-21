В белом кружевном мини-платье и слингбэках: Лотти Мосс на фэшн-показе в Лондоне

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс посетила показ корейского бренда Yuhan Wang, который состоялся в рамках Лондонской недели моды.

Для своего появления модель выбрала наряд из новой коллекции этого бренда, которая посвящена авиаторшам. На Лотти было белое прозрачное кружевное мини-платье с высокой горловиной, американской проймой и юбкой фасона "тюльпан", которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Лотти Мосс / © Getty Images

Лук она дополнила пудровым тканевым поясом, который завязала на бант, белыми кружевными слингбэками со шнурками-бантиками и милой кружевной сумкой-мешочком, украшенной вышивкой из жемчужин.

Мосс сделала волнистую укладку, макияж с акцентом на глазах и бордовый маникюр. Уши модель украсила жемчужными серьгами-пусетами, а на руках были кольца.

