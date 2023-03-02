В белом кружевном платье: Деми Роуз в романтическом образе сходила в древний храм в Египте

Деми Роуз опубликовала в Instagram новые снимки из Египта. Она посетила храм Хатор в Дендере – он является одним из храмов, наиболее сохранившихся в древнем Египте. Там модель сделала несколько фотографий.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Она предстала в нежном романтическом аутфите. На Деми было белое кружевное платье макси с епископскими рукавами, под которое она надела нюдовое мини-платье.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Лук Роуз дополнила скромной прической с распущенными волосами и легким макияжем.

Напомним, Деми Роуз в черно-белом купальнике с завязками похвасталась сексуальными ягодицами.

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