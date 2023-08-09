В белом кружевном платье Dolce & Gabbana: мать Ким Кардашьян подловили папарацци в Италии

Она с ног до головы была одета в итальянский бренд.

Мама сестер Кардашьян-Дженнер - 67-летняя Крис - сейчас проводит время в Италии. Женщина уже несколько раз попадала под прицел местных папарацци со своим бойфрендом - 42-летним Кори Гэмблом.

Прилетела Крис в Италию просто для отдыха или готовит очередное сотрудничество с брендом Dolce & Gabbana пока неизвестно, но с итальянским модельером Доменико Дольче - одним из основателей Dolce & Gabbana - ее также видят регулярно. Женщина даже проводила время на его вилле.

Также их сфотографировали на небольшой прогулке в Портофино. Звезда опять шла с Доменико за руку с ног до головы одетая в вещи от его бренда. В частности на Крис было белое кружевное платье с рукавами флаттер и рюшей на юбке. Образ она дополнила сандалиями и солнцезащитными очками. Доменико традиционно был одет в свой бренд - на нем был костюм в пижамном стиле, бабуши и очки для зрения.Что касается Кори, то он отдал предпочтение просто льняным штанам и белой футболке.

Крис Дженнер / Фото: Getty Images

Напомним, что с итальянским Модным домом Dolce & Gabbana семья уже сотрудничает давно. Бренд даже покрывал свадьбу Кортни Кардашьян, а также выпустил совместную коллекцию с Ким.

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