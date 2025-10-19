ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

В белом кружевном платье: эффектная дочь Синди Кроуфорд появилась на светской тусовке

24-летняя Кайя Гербер посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кайя Гербер

Кайя Гербер / © Getty Images

Дочь Синди Кроуфорд и Ренде Гербера Кайя — приехала на 5-й ежегодный гала-вечер Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Для выхода в свет девушка выбрала белоснежное кружевное платье макси на тонких бретельках от Givenchy, дополнив свой образ кольцом на пальце, нюдовым маникюром, серьгами в ушах. Также Кайя сделала объемную укладку, красивый макияж глаз и блеском подчеркнула губы.

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как Кайю Гербер запечатлели папарацци во время прогулки с ее новым бойфрендом в Венеции.

Кайя Гербер на улицах Лос-Анджелеса (22 фото)

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
123
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie