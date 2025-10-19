- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом кружевном платье: эффектная дочь Синди Кроуфорд появилась на светской тусовке
24-летняя Кайя Гербер посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе.
Дочь Синди Кроуфорд и Ренде Гербера — Кайя — приехала на 5-й ежегодный гала-вечер Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Для выхода в свет девушка выбрала белоснежное кружевное платье макси на тонких бретельках от Givenchy, дополнив свой образ кольцом на пальце, нюдовым маникюром, серьгами в ушах. Также Кайя сделала объемную укладку, красивый макияж глаз и блеском подчеркнула губы.
Напомним, недавно мы показывали, как Кайю Гербер запечатлели папарацци во время прогулки с ее новым бойфрендом в Венеции.