В белом кружевном платье: эффектная дочь Синди Кроуфорд появилась на светской тусовке

Кайя Гербер / © Getty Images

Дочь Синди Кроуфорд и Ренде Гербера — Кайя — приехала на 5-й ежегодный гала-вечер Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Для выхода в свет девушка выбрала белоснежное кружевное платье макси на тонких бретельках от Givenchy, дополнив свой образ кольцом на пальце, нюдовым маникюром, серьгами в ушах. Также Кайя сделала объемную укладку, красивый макияж глаз и блеском подчеркнула губы.

Кайя Гербер / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как Кайю Гербер запечатлели папарацци во время прогулки с ее новым бойфрендом в Венеции.

