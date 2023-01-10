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В белом купальнике: беременная Жасмин Тукс показала, как изменилась ее фигура

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
932
Время на прочтение
1 мин
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В белом купальнике: беременная Жасмин Тукс показала, как изменилась ее фигура

Жасмин Тукс / Фото: Instagram Жасмин Тукс

31-летняя экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret Жасмин Тукс в конце прошлого года объявила о своей первой беременности.

Модель поделилась с фолловерами в Instagram снимками и показала, как подрос ее живот. Жасмин надела белый слитный купальник, который обтягивал ее фигуру, и поделилась фотографиями.

"2023 год будет хорошим", - написала в подписи под фото модель, вероятно, имея в виду, что в этом году уже очень скоро она впервые станет мамой.

Ранее, чтобы запечатлеть лучшие моменты своей первой беременности, Тукс устроила себе "беременную" фотосессию, в которой появилась почти полностью обнаженной. Перед камерой фотографа Джерома Дюрана модель позировала лишь в нижнем белье и пиджаке, который надела на голое тело. Образ Тукс дополняли только бриллиантовое колье и серьги.

(листайте фото вправо)

Напомним, для Жасмин и ее мужа Хуана Давида Борреро это будет первый ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
932
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