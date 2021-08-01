В белом купальнике и без макияжа: участница "Холостяка-11" похвасталась упругими ягодицами

Розали Номбре впервые отдыхает за границей.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Розали Номбре – наслаждается отдыхом в Греции. Оттуда девушка опубликовала в Instagram фото, на которых она предстала в белом купальнике и бежевых шлепках. Розали позировала сначала, лежа на камнях.

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

Ее волосы были собраны в хвост, а на лице отсутствовал макияж.

Затем она встала и продемонстрировала на камеру упругие ягодицы.

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

"Эта поездка особенная. Не потому, что я первый раз в Греции. Не потому, что первый раз в компании друзей в дальней поездке. А потому, что я первый раз в другой стране отдыхаю. До этого для меня не было причины поездки "отпуск", всегда была только "работа". И пусть это мелочь. Но я горжусь этим маленьким событием - пусть теперь это станет привычкой", - написала Номбре.

Ранее девушка показала снимки с отдыха в Карпатах. Она сделала эффектное фото возле водопада.

А финалистка "Холостяка-11" Юлия Бельченко "Зайка" в это время отыграла с известным ведущим фейковую свадьбу. Она рассказала, для чего это сделала.

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