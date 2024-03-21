В белом купальнике и с полотенцем на голове: модель соблазнительно позировала у бассейна на отдыхе

Арабелла Чи не устает фотографироваться в купальниках.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram снимок с отдыха.

На нем красавица позирует у бассейна. Одета она в новый белый купальник с золотой фурнитурой, в котором ее фигура выглядит стройно и сексуально. На голове у Чи – белое полотенце.

Арабелла Чи

Арабелла сделала макияж с акцентом на глазах, молочный маникюр и дополнила аутфит золотыми украшениями.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи похвасталась стройной фигурой в четырех стильных купальниках.

Читайте также: