В белом купальнике и шляпе: 93-летняя Джоан Коллинз показала, как отдыхала в бассейне в Сен-Тропе

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

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Джоан Коллинз опубликовала в Instagram серию фотографий с отдыха в Сен-Тропе. 93-летняя звезда проводит время на своей вилле на юге Франции, куда пригласила семью и друзей.

«Этот июль — один из самых жарких месяцев в Сен-Тропе, но, несмотря на это, мы прекрасно проводим время», — написала Коллинз под фотографиями.

Знаменитость показала, как отдыхала в бассейне. На ней был белый купальник, соломенная широкополая шляпа, солнцезащитные очки, бриллиантовые серьги и золотая цепочка с подвеской.

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Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

На одном из фото актриса позировала в белом мини-платье с драпировкой и халтером. Наряд она дополнила жемчужным ожерельем с большим темным кулоном, элегантными серьгами и браслетами. Джоан сделала свою фирменную объемную укладку и макияж с розовой помадой.

Элисон Папворт и Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

Рядом с ней сидела 71-летняя Элисон Папворт — бывшая девушка Бонда, снимавшаяся в фильмах «Только для твоих глаз» и «Восьминожка». На ней было платье с леопардовым принтом и золотые украшения.

Джоан также продемонстрировала еще один элегантный образ — белое платье с открытыми плечами и разрезом на юбке от дизайнера Марка Зунино. Она дополнила наряд белой накидкой с фиолетовым цветочным принтом и рюшами.

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

К своим летним образам Коллинз подобрала большие солнцезащитные очки, шляпы, яркие серьги и массивные ожерелья. Даже на отдыхе Джоан не изменяет своему фирменному стилю и выглядит роскошно.

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Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

На групповых снимках актриса также показала друзей и членов семьи, которые присоединились к ней на отдыхе. Виллой в Сен-Тропе актриса владеет совместно с мужем Перси Гибсоном, с которым состоит в браке с 2002 года.

Джоан Коллинз / © Instagram Джоан Коллинз

Напомним, Джоан Коллинз в золотой блузке с пайетками и сетчатых колготках получила награду на церемонии.

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