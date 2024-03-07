В белом купальнике и золотых украшениях: британская модель похвасталась сексуальными ягодицами

Арабелла Чи в стильном купальнике принимала солнечные ванны у бассейна.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram пикантным видео с отдыха.
Блондинка загорала на шезлонге у бассейна. На ней был белый купальник, отлично подчеркнувший ее загар. Чи похвасталась сексуальными и упругими ягодицами.
Свой лук Арабелла дополнила укладкой с локонами, золотыми браслетами и лаконичными серьгами.
Напомним, Арабелла Чи в кожаном мини-платье и на шпильках похвасталась соблазнительным луком.
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