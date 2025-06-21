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- Шоу-бизнес
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В белом купальнике на отдыхе: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом
Хлоя Ферри проводит свой отпуск на испанском курорте.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фото со своего отдыха на острове Ибица.
Женщина принимала солнечные ванны в красивом белом купальнике с золотым кольцом на лифе. Хлоя сделала селфи и похвасталась пышной соблазнительной грудью.
Телезвезда сделала аккуратную прическу, макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а шею подвеской в виде морской звезды.
«Ибица, у тебя есть мое сердце», — подписала она снимок.
Напомним, Хлоя Ферри продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике и парео в сетку.