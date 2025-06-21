В белом купальнике на отдыхе: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

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Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фото со своего отдыха на острове Ибица.

Женщина принимала солнечные ванны в красивом белом купальнике с золотым кольцом на лифе. Хлоя сделала селфи и похвасталась пышной соблазнительной грудью.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Телезвезда сделала аккуратную прическу, макияж с акцентом на пышных ресницах, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а шею подвеской в виде морской звезды.

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Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

«Ибица, у тебя есть мое сердце», — подписала она снимок.

Напомним, Хлоя Ферри продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике и парео в сетку.