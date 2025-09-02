ТСН в социальных сетях

В белом купальнике на пляже: супермодель Синди Кроуфорд поделилась архивным фото

Звезда решила символически попрощаться с ушедшим летом.

Автор публикации
Юлия Кудринская
59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — опубликовала в своем Instagram два архивных черно-белых снимках, сделанных, скорее всего, в конце 1980-х — начале 1990-х — точную дату она не назвала.

Синди позировала на пляже. На ней белый слитный купальник и черные солнцезащитные очки. «Лето подходит к концу…», — написала она под снимками. Вообще, Кроуфорд любит делится в Сети такими ретро-кадрами, вспоминая свои культовый съемки «золотой эры супермоделей», хотя даже после ухода с подиума она остается иконой стиля, участвует в фотосессиях и рекламных кампаниях.

Отметим, Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнди Гербером воспитывают двух детей — 25-летнего Пресли и 23-летнюю Кайю, которые пошли по стопам мамы и стали тоже моделями. И недавно Кайя снялась в промокампании спортивного бренда и сверкнула своей стройной фигурой в обтягивающей одежде. Многие отметили, что в этой фотосессии она очень похоже на свою звездную маму.

