Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В белом купальнике с глубоким декольте: Элизабет Херли показала видео с отдыха в Таиланде

В белом купальнике с глубоким декольте: Элизабет Херли показала видео с отдыха в Таиланде

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
524
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В белом купальнике с глубоким декольте: Элизабет Херли показала видео с отдыха в Таиланде

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Британская актриса наслаждается отпуском в теплых краях.

Элизабет Херли опубликовала в Instagram видео со своего отдыха в Таиланде.

Актриса устроила прогулку по спа-курорту в эффектном луке. Она надела белый сплошной купальник своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с глубоким декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную грудь. Еще на звезде были белые широкие кружевные брюки от бренда Charo Ruiz Ibiza и сандалии Tod's.

Лиз сделала укладку с легкими локонами и завершила аутфит солнцезащитными очками.

Напомним, ранее Элизабет Херли в розовом купальнике с пикантным декольте позировала в бассейне.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
524
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация