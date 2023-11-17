В белом купальнике с глубоким декольте: Элизабет Херли показала видео с отдыха в Таиланде

Элизабет Херли опубликовала в Instagram видео со своего отдыха в Таиланде.

Актриса устроила прогулку по спа-курорту в эффектном луке. Она надела белый сплошной купальник своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с глубоким декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную грудь. Еще на звезде были белые широкие кружевные брюки от бренда Charo Ruiz Ibiza и сандалии Tod's.

Лиз сделала укладку с легкими локонами и завершила аутфит солнцезащитными очками.

Напомним, ранее Элизабет Херли в розовом купальнике с пикантным декольте позировала в бассейне.

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