В белом купальнике с сексуальным декольте: британская модель продемонстрировала стройную фигуру

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала подписчиков в Instagram новыми снимками с отдыха.

На них модель предстала в белом сплошном купальнике на тонких бретельках и с сексуальным декольте.

Арабелла Чи/Instagram

Чи продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги.

Арабелла распустила волосы, сделала легкий макияж, украсила уши золотыми серьгами, а шею – цепочкой с подвеской в виде ее имени.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи похвасталась сексуальной фигурой у трех комплектах кружевного белья.

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