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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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58
Время на прочтение
1 мин

В белом купальнике с цветными бусинами: модель продемонстрировала стройную фигуру на отдыхе

Джессика Гейл в стильном купальнике принимала солнечные ванны у бассейна.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха. Блондинка принимала солнечные ванны у бассейна и моря.

Красавица предстала перед фотокамерой в стильном белом купальнике с разноцветными бусинами. Джесс продемонстрировала стройную соблазнительную фигуру и красивый загар.

Пляжный лук Гейл дополнила нежным макияжем с нарощенными длинными ресницами и бронзовым тоном для лица. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руках — браслеты.

Напомним, ранее Джессика Гейл показала фото в сексуальном красном купальнике с завязками вокруг туловища.

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