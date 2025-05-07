В белом купальнике с цветными бусинами: модель продемонстрировала стройную фигуру на отдыхе

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха. Блондинка принимала солнечные ванны у бассейна и моря.

Красавица предстала перед фотокамерой в стильном белом купальнике с разноцветными бусинами. Джесс продемонстрировала стройную соблазнительную фигуру и красивый загар.

Пляжный лук Гейл дополнила нежным макияжем с нарощенными длинными ресницами и бронзовым тоном для лица. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руках — браслеты.

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Напомним, ранее Джессика Гейл показала фото в сексуальном красном купальнике с завязками вокруг туловища.