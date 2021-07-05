В белом купальнике с золотым поясом: участница "Холостяка-11" рассказала, что ей помогло сбросить 15 кг

Розали Номбре показала фото с отдыха в Закарпатской области.

Участница шоу "Холостяк-11" – певица и модель Розали Номбре – опубликовала в Instagram фото с отдыха на Закарпатье. Она релаксировала у бассейна, где решила сфотографироваться. Одета Розали была в слитный белый купальник с глубоким декольте. На талии был золотой пояс-цепочка. На лице у девушки были черные очки. Волосы она собрала в пучок.

Розали Номбре

Номбре не только похвасталась стройной фигурой, но и продемонстрировала упругую пятую точку.

Розали Номбре

В посте Розали рассказала, что ей помогло сбросить 15 лишних килограммов. Она отметила, что секрета нет.

"Когда я ела, что под руку подвернется, я весила на 14 кг больше. А еще при этом я сидела на диване. И занималась спортом путем просмотра видео на Ютуб (пометка - эффективность нулевая)", - написала Розали.

Розали Номбре/Instagram rosali_kovbasa

Девушка отметила, что у нее после этого был стресс, из-за этого у нее пропал полностью аппетит.

"Я моргнула, и из тела в 66 кг за месяц очутилась в теле 52. Сразу говорю от себя - так худеть это НЕ норма! После осознания встал вопрос удержания веса. Мне нравилось как я выгляжу, но не есть до конца дней моих выглядело плохой идеей.

И я перешла в наступление:

1. спорт - домашние тренировки + по возможности пробежки

2. никаких диет - интуитивное питание. Я ем, когда хочет мой организм и что хочет. Он сам прекрасно знает, что ему нужно.

3. здоровый сон - как только я начинаю "ночное бдение" портится все. Не только фигура, но и кожа.

4. отсутствие жирного - я иногда могу позволить себе Мак, но каждый день я не толкаю в себя картошку фри.

5. не жрать на ночь - хочется пожевать колбасы на ночь? Лучше ляг пораньше, стройнее будешь.

Если захочешь, в будущем мы еще вернемся к этому разговору. Но помни - чудеса бывают только в сказках", - рассказала Номбре.

Напомним, похвасталась подтянутой фигурой в купальнике также финалистка шоу "Холостяк-10" Дана Оханская.

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