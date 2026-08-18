- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом купальнике с золотыми бабочками: модель продемонстрировала идеальную фигуру
Джессика Гейл примерила новый пляжный наряд.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась с подписчиками в Instagram новыми снимками.
Перед фотокамерой красавица предстала в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул ее идеальную стройную фигуру и красивый загар.
Купальник состоял из треугольного лифа на тонких завязках и плавок с высокой посадкой на бедрах. Главной деталью стали аппликации в виде золотых бабочек, которыми были украшены лиф и плавки.
Поверх бикини Джессика накинула свободную рубашку нежно-голубого цвета. Она расстегнула ее и спустила с плеч.
Пляжный наряд Гейл дополнила плетеной сумкой с коричневыми кожаными ручками и бриллиантовыми серьгами-гвоздиками. Девушка распустила волосы, сделала макияж с длинными ресницами и нюдовым блеском на губах, а также французский маникюр и педикюр.