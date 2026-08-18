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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

В белом купальнике с золотыми бабочками: модель продемонстрировала идеальную фигуру

Джессика Гейл примерила новый пляжный наряд.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась с подписчиками в Instagram новыми снимками.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Перед фотокамерой красавица предстала в белом купальнике, который прекрасно подчеркнул ее идеальную стройную фигуру и красивый загар.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Купальник состоял из треугольного лифа на тонких завязках и плавок с высокой посадкой на бедрах. Главной деталью стали аппликации в виде золотых бабочек, которыми были украшены лиф и плавки.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Поверх бикини Джессика накинула свободную рубашку нежно-голубого цвета. Она расстегнула ее и спустила с плеч.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Пляжный наряд Гейл дополнила плетеной сумкой с коричневыми кожаными ручками и бриллиантовыми серьгами-гвоздиками. Девушка распустила волосы, сделала макияж с длинными ресницами и нюдовым блеском на губах, а также французский маникюр и педикюр.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

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