В белом купальнике с золотыми кольцами: Арабелла Чи показала новые пляжные фото

Модель очень любит фотографироваться в купальниках.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – не готова прощаться с теплыми летними днями. Поэтому она в очередной раз порадовала фолловеров в Instagram пляжными снимками с отдыха.

На фото красавица предстала в белом купальнике с золотыми кольцами и в белой длинной юбке, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительное декольте.

Арабелла Чи

Аутфит Арабелла дополнила солнцезащитными очками в черепаховой оправе, золотыми серьгами и браслетами.

Арабелла Чи

"Еще не готова к завершению летнего контента", – написала она в посте.

Напомним, ранее Арабелла Чи продемонстрировала пикантный лук в романтической прозрачной кружевной блузке с высокой горловиной, вырезом на спине и белыми лентами на рукавах.

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