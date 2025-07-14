В белом луке и с черным маникюром: Кира Найтли с мужем посетила Уимблдонский турнир

Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном / © Getty Images

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Кира Найтли приехала на корт в Лондоне в компании своего мужа Джеймса Райтона. Актриса была одета в белую объемную рубашку и брюки, черные солнцезащитные очки были у нее на лице и жемчужное ожерелье на шее. Волосы Найтли собрала в низкий хвост, надела несколько золотых серьг в уши и сделала дневной мейк-ап. Также у нее был черный маникюр и несколько браслетов на запястьях.

Джеймс Райтон был одет в кремовый двубортный костюм и галстук.

Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном / © Getty Images

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне пара сидела в Королевской ложе рядом с Анной Винтур и Николь Кидман.

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Напомним, также Уимблдон в этот день посетила чета Уэльских. Они приехали со старшими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. А вот младшего сына Луи оставили дома.

Николь Кидман, Анна Винтур, Джеймс Райтон и Кира Найтли / © Getty Images