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- Шоу-бизнес
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В белом луке и с черным маникюром: Кира Найтли с мужем посетила Уимблдонский турнир
Многие знаменитости пожаловали на финал Уимблдонского турнира среди мужчин, который завершился матчем между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.
Кира Найтли приехала на корт в Лондоне в компании своего мужа Джеймса Райтона. Актриса была одета в белую объемную рубашку и брюки, черные солнцезащитные очки были у нее на лице и жемчужное ожерелье на шее. Волосы Найтли собрала в низкий хвост, надела несколько золотых серьг в уши и сделала дневной мейк-ап. Также у нее был черный маникюр и несколько браслетов на запястьях.
Джеймс Райтон был одет в кремовый двубортный костюм и галстук.
Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне пара сидела в Королевской ложе рядом с Анной Винтур и Николь Кидман.
Напомним, также Уимблдон в этот день посетила чета Уэльских. Они приехали со старшими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. А вот младшего сына Луи оставили дома.