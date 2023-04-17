В белом луке и с сумкой Chanel: самую высокооплачиваемую модель в мире Жизель Бундхен заметили на пляже

Бразильская супермодель Жизель Бундхен впервые за длительное время появилась на публике - бывший ангел Victoria's Secret посетила соревнования по конкуру. Мероприятие проходило на одном из пляжей в Майами.

Жизель выбрала для появления на публике белый ансамбль в стиле Rich Mom. Подобный стиль стал в последнее время очень популярным, поскольку отличается вневременными, универсальными и изысканными элементами гардероба.

Обычно характерные элементы для Rich Mom - это золотые украшения, рубашки на пуговицах, стильные солнцезащитные очки большого размера. Как видим, все это как раз было на Жизель.

Жизель Бюндхен / Фото: Getty Images

Свой простой наряд она дополнила велюровой коричневой сумкой от Chanel, а также солнцезащитными очками и коричневыми эспадрильями. Волосы модель уложила в любимую объемную прическу с легкими волнами.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что модель и ее муж - игрок в американский футбол Том Брэди - развелись. О расставании пары заговорили после того, как Жизель отсутствовала на нескольких играх мужа, хотя раньше всегда приезжала его поддержать и часто брала с собой детей. Пара воспитывает двоих детей – 12-летнего сына Бенджамина и 9-летнюю дочь Вивиан. Поженились Жизель и Брэди в 2009 году, а до этого встречались два года.

Читайте также:

Жизель Бундхен: самая высокооплачиваемая модель в мире (11 фото)