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В белом луке и с сумкой Chanel: самую высокооплачиваемую модель в мире Жизель Бундхен заметили на пляже

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
665
Время на прочтение
2 мин
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В белом луке и с сумкой Chanel: самую высокооплачиваемую модель в мире Жизель Бундхен заметили на пляже

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Звезда продемонстрировала идеальный летний образ, который стоит взять на заметку.

Бразильская супермодель Жизель Бундхен впервые за длительное время появилась на публике - бывший ангел Victoria's Secret посетила соревнования по конкуру. Мероприятие проходило на одном из пляжей в Майами.

Жизель выбрала для появления на публике белый ансамбль в стиле Rich Mom. Подобный стиль стал в последнее время очень популярным, поскольку отличается вневременными, универсальными и изысканными элементами гардероба.

Обычно характерные элементы для Rich Mom - это золотые украшения, рубашки на пуговицах, стильные солнцезащитные очки большого размера. Как видим, все это как раз было на Жизель. 

Жизель Бюндхен / © Getty Images
Жизель Бюндхен / Фото: Getty Images

Свой простой наряд она дополнила велюровой коричневой сумкой от Chanel, а также солнцезащитными очками и коричневыми эспадрильями. Волосы модель уложила в любимую объемную прическу с легкими волнами.

Жизель Бундхен / © Getty Images
Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что модель и ее муж - игрок в американский футбол Том Брэди - развелись. О расставании пары заговорили после того, как Жизель отсутствовала на нескольких играх мужа, хотя раньше всегда приезжала его поддержать и часто брала с собой детей. Пара воспитывает двоих детей – 12-летнего сына Бенджамина и 9-летнюю дочь Вивиан. Поженились Жизель и Брэди в 2009 году, а до этого встречались два года.

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Дата публикации
Просмотры
665
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