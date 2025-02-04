В белом мини и на огромных платформах: гламурная Ники Хилтон посетила показ в Нью-Йорке

Ники Хилтон посетила показ новой коллекции американского бренда Marc Jacobs, который прошел в Нью-Йорке в знаменитой публичной библиотеке. Дизайнер презентовал публике в этот раз креативную коллекцию на сезон весна-лето 2025.

Ники выбрала для своего появления на мероприятии белое мини-платье трапециевидного фасона и жакет с рукавами три четверти и большими пуговицами. Оба изделия были из твида, декорированы камнями разного цвета и размера.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Этот образ Ники также дополнила массивными белыми туфлями на ремешках - это один из самых узнаваемых дизайнов бренда, модель называется Marc Jacobs Kiki Boots.

Также 41-летняя знаменитость держала в руках небольшую сумку с цепочкой в тон наряда от бренда Louis Vuitton, а волосы уложила в высокую прическу. Ни один образ Хилтон не обходится без украшений в этот раз она выбрала гламурные серьги-гвоздики лилового цвета.

Ники Хилтон в 2024 году / Фото: Associated Press

Но белые туфли с ремешками не новинка в гардеробе Хилтон. Ранее она носила эту необычную обувь на другом мероприятии, которое прошло в Музее современного искусства в Нью-Йорке осенью 2024 года. Носила она их тогда с мини с зеркальными пайетками.

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