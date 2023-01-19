В белом мини и с сумкой Dior: "Мисс Швецию-1993" - Викторию Сильвстедт - запечатлели на пляже

48-летняя шведская модель и актриса Виктория Сильвстедт была запечатлена папарацци на пляже в Майами-Бич во Флориде.

"Мисс Швеция-1993" надела белое мини-платье на бретельках с цветочной аппликацией, а в руках несла большую сумку от Christian Dior. По песку Виктория шла босиком.

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Свой пляжный лук девушка дополнила несколькими золотыми браслетами и часами на запястье. А также распустила длинные волосы и сделала легкий макияж глаз и губ.

Также Виктория позировала, уже сидя на лежаке. Звезда знала, что ее снимают папарацци.

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Читайте также: