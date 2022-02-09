В белом мини и в объятиях возлюбленного: Джей Ло на спецпоказе фильма "Женись на мне"

В белом мини и в объятиях возлюбленного: Джей Ло на спецпоказе фильма "Женись на мне"

Дженнифер Лопес посетила вчера специальный показ фильма "Женись на мне", который состоялся в Лос-Анджелесе.

На дорожке 52-летняя актриса появилась в компании двух мужчин – своего возлюбленного Бена Аффлека и коллеги, с которым они исполнили заглавную песню в фильме – певцом Малумой.

Дженнифер Лопес и Малума / Getty Images

На дорожке Дженнифер появилась в белом кружевном мини-платье, к которому подобрала бежевые туфли на каблуках и с ремешками вокруг щиколотки и пушистым декором на носках и стразами. Короткое платье было затянуто на талии Джен и подчеркивало ее, а белоснежный цвет отлично контрастировал с загорелой кожей и медовым оттенком волос актрисы.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Getty Images

В руках Лопес держала золотой клатч, декорированный цветами. У звезды был светлый маникюр, а на ее пальце сверкало розовое эффектное кольцо. Также певица дополнила образ парой блестящих сережек-подвесок, красивой укладкой и насыщенным макияжем.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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