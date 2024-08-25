В белом мини и в совершенно прозрачной обуви: Эмили Ратажковски на прогулке с собакой

Известная модель Эмили Ратажковски, которая не раз принимала участие в показах и кампейнах самых известных модных брендов, попала под прицел папарацци на улице. Она живет с сыном в Нью-Йорке, но также у нее есть пес по имени Коломбо, которого она сама ежедневно выгуливает.

На прогулки модель надевает обычно простые наряды и кроссовки, но в жаркий августовский день решила выбрать легкое котоновое белое платье от Prada, которое было лаконичного свободного дизайна и с небольшим кружевом в верхней части.

Платье Эмили носила в сочетании с совершенно прозрачными туфлями от бренда The Row, который основали сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Образ она дополнила солнцезащитными очками от Miu Miu и несколькими украшениями - серьгами и цепочкой.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Вскоре после этого появления на публике Эмили пошла на светскую тусовку - посетила афтепати, организованное по случаю выхода фильма Моргни дважды, который стал режиссерским дебютом Зои Кравиц. Внимание она тогда привлекла, поскольку была в платье, которое тоже неоднократно надевала на прогулки с собакой.

Читайте также:

Модель Эмили Ратажковски в эффектных нарядах (16 фото)