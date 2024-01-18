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В белом мини-платье и без бюстгальтера: канадская модель сверкнула стройными ногами на улицах Лос-Анджелеса

В белом мини-платье и без бюстгальтера: канадская модель сверкнула стройными ногами на улицах Лос-Анджелеса

В белом мини-платье и без бюстгальтера: канадская модель сверкнула стройными ногами на улицах Лос-Анджелеса

Николь Уильямс Инглиш / Фото: Getty Images

Николь Уильямс Инглиш вышла на прогулку в стильном аутфите.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала канадская модель Николь Уильямс Инглиш.

Девушка выглядела стильно. На ней было белое короткое платье в рубчик и на тонких бретельках, под которое она не одела бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были видны ее соски. Длина мини отлично подчеркнула стройные ноги Николь.

Николь Уильямс Инглиш / © Getty Images
Николь Уильямс Инглиш / Фото: Getty Images

Сверху модель надела классический бежевый тренч и обула бежевые кожаные сапоги на стойких каблуках.

Инглиш распустила волосы, сделала макияж с акцентом на розовых румянах, украсила уши экстравагантными серьгами, шею – жемчужным ожерельем с золотой подвеской, толстой золотой цепочкой с крестом и двумя деликатными цепочками. В руке она несла черную сумку.

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