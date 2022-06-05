В белом мини-платье и кедах: Надя Дорофеева показала подписчикам новые снимки

DOROFEEVA призвала фолловеров послушать, кто еще не слышал, ее дуэтную песню на стихотворение Тараса Шевченко.

Надя Дорофеева порадовала своих подписчиков в Instagram новыми фотографиями. На них артистка предстала в стильном образе.

Надя одета в короткое белое платье, сверху которого надела на одном снимке персиковые худи. Лук она дополнила черно-белыми кедами.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

"1-я, когда вы еще не послушали песню "Думи" и не посмотрели видео на YouTube. 2-я, после ваших прослушиваний и просмотров", — подписала снимки артистка.

Напомним, на днях DOROFEEVA и Артем Пивоваров презентовали чувственную композицию на стихотворение Тараса Шевченко "Думи мої, думи мої" (1840), которое и по сей день актуально. Трек был создан в рамках авторского проекта Артема "Твої вірші, мої ноти". Строки пронизаны печалью по Родине, сожалением и верой в свободную жизнь на родной земле.

Читайте также: