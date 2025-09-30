В белом мини-платье и кроссовках: нидерландская модель в кокетливом луке поиграла в гольф

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимки со своего выходного дня. Девушка решила активно отдохнуть и поиграть в гольф.

Для такого занятия она выбрала кокетливый образ. На блондинке было белое мини-платье приталенного силуэта и на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее подтянутое тело и стройные ноги. Аутфит она дополнила кроссовками.

Селия сделала объемную укладку с локонами, макияж с черными стрелками, французский маникюр, шею украсила золотой цепочкой с подвеской, а руки - золотыми браслетами и кольцами.

Напомним, Лаура Селия в голубом мини-платье с кружевом поужинала в ресторане.