В белом мини-платье и куртке из денима: стильную Хайди Клум сфотографировали папарацци

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум попала под прицел фотографов по пути на работу - съемки талант-шоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent) в Пасадене. В этот раз на 50-летней знаменитости был мини-наряд белого цвета - обтягивающее платье, которое она сочетала со светло-голубой курткой от Isabel Marant из денима.

На куртке Хайди было много карманов, и она была чуть длиннее ее платья. Дополнила она свой аутфит большой белой сумкой от Louis Vuitton и ботфортами-чулками, тоже белого цвета.

На глазах у суперзвезды было солнцезащитные очки. Также она распустила и уложила волосы и сделала свой любимый красный маникюр.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Напомним, недавно знаменитость появилась на гламурном благотворительном мероприятии Baby2Baby в черном платье от украинского модельера Леси Верлингьери.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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