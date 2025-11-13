ТСН в социальных сетях

В белом мини-платье и мюлях на шпильках: Аня Тейлор-Джой в кокетливом образе позировала на ивенте

29-летняя актриса коротким нарядом подчеркнула стройную фигуру.

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой стала гостьей мероприятия ювелирного бренда Tiffany & Co., которое состоялось в The Landmark в Нью-Йорке.

Актриса появилась на ивенте в кокетливом образе. На ней было интересное белое рельефное мини-платье с драпировкой, асимметричным верхом и халтером-воротником с украшением. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аутфит Тейлор-Джой дополнила белыми мюлями на высоких шпильках. Звезда собрала волосы в гладкий высокий пучок, сделала макияж с акцентом на красной помаде и длинный маникюр с декором. Лук Аня завершила красивыми украшениями Tiffany & Co.

Напомним, Аня Тейлор-Джой в кейпе с принтом "гусиная лапка" посетила показ Dior в Париже.

