В белом мини-платье и мюлях на шпильках: Аня Тейлор-Джой в кокетливом образе позировала на ивенте
29-летняя актриса коротким нарядом подчеркнула стройную фигуру.
Аня Тейлор-Джой стала гостьей мероприятия ювелирного бренда Tiffany & Co., которое состоялось в The Landmark в Нью-Йорке.
Актриса появилась на ивенте в кокетливом образе. На ней было интересное белое рельефное мини-платье с драпировкой, асимметричным верхом и халтером-воротником с украшением. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Аутфит Тейлор-Джой дополнила белыми мюлями на высоких шпильках. Звезда собрала волосы в гладкий высокий пучок, сделала макияж с акцентом на красной помаде и длинный маникюр с декором. Лук Аня завершила красивыми украшениями Tiffany & Co.
Напомним, Аня Тейлор-Джой в кейпе с принтом "гусиная лапка" посетила показ Dior в Париже.