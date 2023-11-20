В белом мини-платье и с роскошной прической: Мэрайя Кэри появилась на Billboard Music Awards в образе снежинки

Королева Рождества блистала на музыкальной церемонии.
В США состоялась церемония вручения наград Billboard Music Awards, и в этом году среди артистов, которые вышли на красную дорожку, была и суперзвезда Мэрайя Кэри. На церемонии она получила награду за "достижения в чартах".
54-летняя Мэрайя надела полностью белый наряд снежинки, который включал мини-платье с рукавами. Манжеты платье были украшены мехом, подол - серебристыми камнями, а спереди на нем была молния, которую звезда расстегнула, подчеркнув декольте.
Также Мэрайя надела белые колготки, сапоги на каблуках и завершила образ солнцезащитными очками от Chanel и украшениями с бриллиантами.
В этом же образе Кэри выступила на мероприятии, исполнив свой легендарный хит All I Want For Christmas Is You, который сделал из нее королеву Рождества.
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