В белом мини-платье и с роскошной прической: Мэрайя Кэри появилась на Billboard Music Awards в образе снежинки

В США состоялась церемония вручения наград Billboard Music Awards, и в этом году среди артистов, которые вышли на красную дорожку, была и суперзвезда Мэрайя Кэри. На церемонии она получила награду за "достижения в чартах".

54-летняя Мэрайя надела полностью белый наряд снежинки, который включал мини-платье с рукавами. Манжеты платье были украшены мехом, подол - серебристыми камнями, а спереди на нем была молния, которую звезда расстегнула, подчеркнув декольте.

Также Мэрайя надела белые колготки, сапоги на каблуках и завершила образ солнцезащитными очками от Chanel и украшениями с бриллиантами.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

В этом же образе Кэри выступила на мероприятии, исполнив свой легендарный хит All I Want For Christmas Is You, который сделал из нее королеву Рождества.

Читайте также:

Откровенные образы Мэрайи Кэри (15 фото)