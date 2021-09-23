В белом мини-платье и с розовыми волосами: певица Uliana Royce динамично станцевала на крыше в клипе

В белом мини-платье и с розовыми волосами: певица Uliana Royce динамично станцевала на крыше в клипе

Артистка выпустила видеоработу на сингл "Покахала".

Певица и блогер Uliana Royce представила клип на трек "Покохала". Режиссером видео стал Алексей Бондарь, а хореографом — Дмитрий Присташ. Автор слов и музыки — певец Артем Пивоваров.

Uliana Royce/Пресс-служба

""Покохала"- это симбиоз украинской и азиатской культур, дополненные музыкальным наследием американских R'n'B мелодий, который создает уникальную эклектику песни. Осень — это ностальгия. Если и грустить, то только по любви. Этот трек — признание в любви от Uliana Royce!" — сказала певица.

Uliana Royce/Пресс-служба

В новой видеоработе артистка появилась в эффектном образе. На ней было белое мини-платье, украшенное цветами, с широкими рукавами, белые чулки и белые босоножки на грубой подошве и каблуке. Розовые длинные волосы и нежный макияж с акцентом на глазах завершили аутфит Royce.

Uliana Royce/Пресс-служба

Артистка вместе с девушками в белых луках и черных париках динамично станцевала на крыше здания.

Uliana Royce/Пресс-служба

Напомним, 22 октября Uliana Royce выступит со своим первым сольным концертом в Киеве, в Atlas.

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