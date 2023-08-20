В белом мини-платье и в соломенной шляпе: Сара Сампайо прогулялась по Риму

Модель поделилась еще несколькими снимками и показала, как съездила в Рим. Судя по фото (хотя Сара опубликовала только кадры ног), в отпуске она находится со своим любимым человеком, имя которого не раскрывает.

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Во время прогулки по Риму Сампайо была одета в короткий белый сарафан с кружевной вставкой на груди, к которому подобрала бежевые сандалии. На голове у девушки была соломенная шляпа, а на лице черные очки от солнца. Волосы распущены, а в ушах сверкали золотые серьги, а на плече висела маленькая голубая сумка на короткой ручке.

"Все дороги ведут в Рим", - подписала фото Сара.

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Также модель опубликовала и другие фотографии со своего путешествия в Италию. И хвасталась, как прыгнула с яхты в красном бикини.

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