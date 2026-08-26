ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

В белом мини-платье и вьетнамках: Дакоту Фэннинг запечатлели на съемочной площадке в Нью-Йорке

Актриса приняла участие в рекламной фотосессии в центре Манхэттена и продемонстрировала лаконичный летний образ.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дакота Фэннинг

Дакота Фэннинг / © Getty Images

Дакоту Фэннинг запечатлели папарацци во время работы над рекламной кампанией Polo by Ralph Lauren в центре Манхэттена в Нью-Йорке.

На съемочной площадке актриса появилась в белом мини-платье А-силуэта с короткими рукавами, воротником и застежкой на пуговицы. Наряд в стиле поло был украшен небольшой контрастной эмблемой на груди.

Дакота Фэннинг / © Getty Images

Дакота Фэннинг / © Getty Images

Платье Дакота дополнила черными кожаными вьетнамками на плоской подошве и вместительной сумкой с длинными ручками. Завершающим штрихом стали солнцезащитные очки в черной оправе.

Актриса уложила свои светлые волосы мягкими локонами и сделала естественный макияж.

Напомним, Дакота Фэннинг вместе с сестрой Эль в гламурных платьях от известных брендов пришли на церемонию «Золотой глобус».

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie