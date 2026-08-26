В белом мини-платье и вьетнамках: Дакоту Фэннинг запечатлели на съемочной площадке в Нью-Йорке

Дакота Фэннинг / © Getty Images

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Дакоту Фэннинг запечатлели папарацци во время работы над рекламной кампанией Polo by Ralph Lauren в центре Манхэттена в Нью-Йорке.

На съемочной площадке актриса появилась в белом мини-платье А-силуэта с короткими рукавами, воротником и застежкой на пуговицы. Наряд в стиле поло был украшен небольшой контрастной эмблемой на груди.

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Дакота Фэннинг / © Getty Images

Платье Дакота дополнила черными кожаными вьетнамками на плоской подошве и вместительной сумкой с длинными ручками. Завершающим штрихом стали солнцезащитные очки в черной оправе.

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Актриса уложила свои светлые волосы мягкими локонами и сделала естественный макияж.

Напомним, Дакота Фэннинг вместе с сестрой Эль в гламурных платьях от известных брендов пришли на церемонию «Золотой глобус».

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