В белом мини-платье с кружевом: британская модель похвасталась сексуальной грудью

Меган Бартон Хенсон продемонстрировала соблазнительный лук.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон выложила в Instagram снимки своего соблазнительного образа.
Красавица примерила белое корсетное мини-платье с кружевом и с сексуальным декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст.
Длина мини также подчеркнула стройные ноги Меган.
Аутфит она дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках и с ремешками.
Блондинка сделала красивую прическу с локонами и вечерний макияж. В ушах у нее были серьги-кольца с камнями, на шее – цепочки с подвесками, а на руках – браслеты и часы.
Напомним, а другая звезда "Острова любви" Арабелла Чи продемонстрировала сексуальную фигуру в черном бикини.
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