В белом мини-платье с кружевом: британская модель похвасталась сексуальной грудью

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон выложила в Instagram снимки своего соблазнительного образа.

Красавица примерила белое корсетное мини-платье с кружевом и с сексуальным декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Длина мини также подчеркнула стройные ноги Меган.

Аутфит она дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках и с ремешками.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Блондинка сделала красивую прическу с локонами и вечерний макияж. В ушах у нее были серьги-кольца с камнями, на шее – цепочки с подвесками, а на руках – браслеты и часы.

Напомним, а другая звезда "Острова любви" Арабелла Чи продемонстрировала сексуальную фигуру в черном бикини.

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