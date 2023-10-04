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В белом мини-платье с кружевом: британская модель похвасталась сексуальной грудью

В белом мини-платье с кружевом: британская модель похвасталась сексуальной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
161
Время на прочтение
1 мин
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В белом мини-платье с кружевом: британская модель похвасталась сексуальной грудью

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Меган Бартон Хенсон продемонстрировала соблазнительный лук.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон выложила в Instagram снимки своего соблазнительного образа.

Красавица примерила белое корсетное мини-платье с кружевом и с сексуальным декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст.

Меган Бартон Хенсон/Instagram / ©
Меган Бартон Хенсон/Instagram

Длина мини также подчеркнула стройные ноги Меган.

Аутфит она дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках и с ремешками.

Меган Бартон Хенсон/Instagram / ©
Меган Бартон Хенсон/Instagram

Блондинка сделала красивую прическу с локонами и вечерний макияж. В ушах у нее были серьги-кольца с камнями, на шее – цепочки с подвесками, а на руках – браслеты и часы.

Напомним, а другая звезда "Острова любви" Арабелла Чи продемонстрировала сексуальную фигуру в черном бикини.

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Дата публикации
Просмотры
161
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