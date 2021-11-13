В белом мини-платье с обнаженными плечами: соблазнительная "Холостячка" Злата Огневич украсила елку

Певица сходила на свидание, где для нее создали новогоднюю атмосферу.

В девятом выпуске романтического реалити-шоу "Холостячка-2" главная героиня Злата Огневич сходила на свидание с каждым участником, чтобы узнать лучше об их жизни.

Так Андрей Хветкевич решил для Златы летом организовать настоящую зимнюю атмосферу и празднование Нового года, ведь артистка в этот период всегда работает на корпоративах, поэтому ей не удается полностью почувствовать новогодний праздник.

Сначала Андрей и Злата покатались на коньках. После этого мужчина подготовил романтический ужин, перед которым они вместе украшали елку – игрушками, гирляндами и деньгами.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Они даже загадали желание, как это по традиции делают все, когда встречают Новый год.

На этом свидании Огневич предстала в соблазнительном аутфите. На ней было белое мини-платье с опущенной линией плеч и длинными рукавами.

Злата Огневич/Скрин видео

Обнаженные плечи и пикантное декольте выглядели сексуально. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру и ноги певицы.

Злата Огневич/Скрин видео

Платье звезда сочетала с серебристыми босоножками. Волосы ей красиво уложили и сделали макияж со светло-медными тенями. Образ Злата дополнила тонкой цепочкой и длинными серьгами.

Злата Огневич/Скрин видео

Напомним, а на свидании с Максимом Тарапатой Огневич появилась в розовой рубашке, завязанной на талии, и юбке с разрезом.

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