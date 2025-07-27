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- Шоу-бизнес
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В белом мини-платье с рюшами: Наталья Денисенко в кокетливом луке продемонстрировала стройные ноги на мероприятии
Актриса пришла поздравить Анну Тринчер с премьерой ее новой песни.
Наталка Денисенко посетила закрытую презентацию новой песни "Півонії" и клипа Анны Тринчер, которая состоялась в цветочном пространстве Botanic Butique.
Актриса появилась на ивенте в кокетливом образе. На ней было белое обтягивающее мини-платье без бретелек и с рюшами на подоле. Наряд идеально подчеркнул подтянутую фигуру и стройные ноги Наталки.
Аутфит звезда дополнила белыми остроносыми туфлями с прозрачными вставками и сумочкой на цепочке. Денисенко сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж и французский маникюр. Шею она украсила жемчужным чокером с логотипом Chanel и золотой цепочкой с подвеской в виде сердца, а руки - браслетом и кольцами.
Напомним, премьеру песни Анны Тринчер посетили ее звездные друзья и инфлюенсеры. Как прошло мероприятие, читайте в нашем материале.