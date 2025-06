В белом мини с перьями: Ферги из Black Eyed Peas сверкнула ногами на мероприятии

Ферги / © Getty Images

Бывшая солистка группы Black Eyed Peas — 50-летняя Ферги — посетила специальный показ комедийного сериала Лины Данэм Too Much, который состоялся в Лондоне. Она вышла на фотоколл в белом мини-платье от бренда Lily Phellera.

Это был однотонный наряд, но главным его украшением были рукава декорированные перьями. Лук певица дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем, эффектным длинным маникюром с рисунками и туфлями на высоких каблуках и платформах, которые были полностью усыпанные стразами. Также вечерний лук она дополнила особым клатчем, ведь на нем был изображен флаг Великобритании. Это культовый аксессуар от бренда McQueen.

Напомним, что в апреле певица продемонстрировала полною противоположность этого наряда — лук в черных цветах. Ферги посетила тогда церемонию вручения премии Fashion Trust U.S. Awards, которая прошла в The Lot at Formosa в Западном Голливуде. Она сочетала эффектный топ и атласные широкие брюки, также на певица была объемная накидка с рукавами-рюшами, а в руке она держала небольшую сумку.

