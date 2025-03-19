В белом миниплатье с бахромой: Галь Гадот получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Галь Гадот получила звезду на Аллее славы в Голливуде. На торжественную церемонию открытия перед театром El Capitan актрису пришла поддержать ее семья: муж – бизнесмен Ярон Версано и их четверо дочерей – Альма, Майя, Даниэлла и Ори.

Галь Гадот с мужем и дочерьми / Фото: Associated Press

Галь Гадот / Фото: Associated Press

На события Галь появилась в интересном белом мини-платье с бахромой, которую скомбинировала с черными босоножками со стразами, завязками и на шпильках. Гадот собрала волосы в гладкий пучок, сделала нежный макияж, украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – кольцами с бриллиантами.

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Галь Гадот / Фото: Associated Press

Напомним, в украинский прокат 20 марта выйдет фильм "Белоснежка", являющийся музыкальной киноадаптацией классической ленты 1937 года. Галь Гадот сыграла в нем Злую Королеву.

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