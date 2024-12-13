В белом наряде и меховой накидке: Руслана сыграла на трембите и ошеломила идеальным телом на концерте

Певица в откровенном наряде продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру.
Руслана выступила на концерте "Музыкальная премия Украины", который прошел в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (бывший Жовтневый дворец) в Киеве.
На сцене артистка появилась в образе в своем фирменном стиле. На ней был белый наряд с мини-юбкой, кожаная портупея и ремешки, украшенные металлической фурнитурой, а также белая меховая длинная накидка.
Певица ошеломила своим спортивным и подтянутым телом. Кажется, что ее красота и фигура неподвластны времени, ведь на протяжении уже многих лет (после ее победы на "Евровидении" прошло уже 20 лет) она не меняется и выглядит прекрасно.
Лук Руслана дополнила белыми кожаными браслетами-перчатками и белыми сапогами на черной подошве и каблуках. Звезда сделала идеально ровную укладку и макияж смоки-айс.
Артистка начала свое выступление с игры на украинском народном музыкальном инструменте – трембите. Это было очень красиво.
Руслана исполнила одну из самых известных украинских колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю". Ей подпел весь зал.
Напомним, в концерте также приняла участие Оля Полякова, которая сияла в золотом мини-платье.
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