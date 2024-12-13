В белом наряде и меховой накидке: Руслана сыграла на трембите и ошеломила идеальным телом на концерте

Руслана выступила на концерте "Музыкальная премия Украины", который прошел в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (бывший Жовтневый дворец) в Киеве.

На сцене артистка появилась в образе в своем фирменном стиле. На ней был белый наряд с мини-юбкой, кожаная портупея и ремешки, украшенные металлической фурнитурой, а также белая меховая длинная накидка.

Руслана

Певица ошеломила своим спортивным и подтянутым телом. Кажется, что ее красота и фигура неподвластны времени, ведь на протяжении уже многих лет (после ее победы на "Евровидении" прошло уже 20 лет) она не меняется и выглядит прекрасно.

Руслана

Лук Руслана дополнила белыми кожаными браслетами-перчатками и белыми сапогами на черной подошве и каблуках. Звезда сделала идеально ровную укладку и макияж смоки-айс.

Артистка начала свое выступление с игры на украинском народном музыкальном инструменте – трембите. Это было очень красиво.

Руслана сыграла на трембите на сцене "Музыкальной платформы Украины"

Руслана исполнила одну из самых известных украинских колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю". Ей подпел весь зал.

Напомним, в концерте также приняла участие Оля Полякова, которая сияла в золотом мини-платье.

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