В белом наряде и на руках у брюнета-красавчика: Сару Джессику Паркер подловили папарацци

Актриса попала в объективы фотографов на улицах Нью-Йорка.

Папарацци запечатлели Сару Джессику Паркер на съемочной площадке сериала And Just Like That - продолжение культового сериала "Секс в большом городе".

В этот момент актрису нес на руках молодой красавчик-брюнет. Видимо он ее поднял из инвалидной коляски и нес в бус. Джессика Паркер изображала большое удивление. Одета она былы в белый костюм с черным поясом, который дополнила шлепками с желто-белыми бантами.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

В руках звезда держала по половине батона. Волнистые волосы ее были распущены, а на лице был максимально естественный макияж.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Ранее на съемочной площадке Сара предстала с кудрявой прической и в клетчатом костюме, состоящем из широких шорт и объемной рубашки. Через плечо у Сары висела рыжая сумка кросс-боди, а обута она была в кожаные мюли на высоких каблуках.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

К слову, в сериале And Just Like That снимается три подруги – Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис, они играют героинь Миранду, Кэрри и Шарлотту.

