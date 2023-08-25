Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В белом наряде и розовой кепке: Дженнифер Лоуренс заметили на детской площадке в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В белом наряде и розовой кепке: Дженнифер Лоуренс заметили на детской площадке в Нью-Йорке

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Актриса провела день с ребенком - сыном Саем. Мальчик в кадр фотографов не попал.

Звезда серии фильмов "Голодные игры" и лауреатка "Оскара" - актриса Дженнифер Лоуренс - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла на небольшую прогулку с сыном и зашла на детскую площадку.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images
Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Знаменитость надела простую белую футболку, широкие удобные штаны и кроссовки Adidas. Дополнила свой наряд для прогулки она розовой кепкой от Alltimers с надписью in the mood for love.

Также на известной актрисе были стильные солнцезащитные очки Loewe и короткое колье. Особое внимание привлек ее браслет на руке, поскольку он был от бренда Tiffany & Co. С этим украшением Лоуренс в последнее время появляется на публике довольно часто. В руке она также держала красный мячь своего сына Сая.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images
Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Читайте также:

Какие падения Дженнифер Лоуренс обсуждают в Голливуде и почему актриса прячет личную жизнь

Какие падения Дженнифер Лоуренс обсуждают в Голливуде и почему актриса прячет личную жизнь

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
428
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация