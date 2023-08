В белом наряде и розовой кепке: Дженнифер Лоуренс заметили на детской площадке в Нью-Йорке

Звезда серии фильмов "Голодные игры" и лауреатка "Оскара" - актриса Дженнифер Лоуренс - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла на небольшую прогулку с сыном и зашла на детскую площадку.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Знаменитость надела простую белую футболку, широкие удобные штаны и кроссовки Adidas. Дополнила свой наряд для прогулки она розовой кепкой от Alltimers с надписью in the mood for love.

Также на известной актрисе были стильные солнцезащитные очки Loewe и короткое колье. Особое внимание привлек ее браслет на руке, поскольку он был от бренда Tiffany & Co. С этим украшением Лоуренс в последнее время появляется на публике довольно часто. В руке она также держала красный мячь своего сына Сая.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

