В белом наряде и с дорогой сумкой: Хайди Клум сходила на шопинг

Хайди Клум / © Getty Images

Реклама

Хайди Клум попала в объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке, когда шла из шопинга.

На этот раз модель вышла в свет в белом наряде, состоявшем из рубашки и юбки макси с асимметричным подолом. Свой аутфит Клум дополнила белыми остроносыми ботильонами на шпильках и дорогой коричневой сумкой Hermes Birkin.

Гайди Клум / © Getty Images

У Хайди была укладка, которую немного испортил ветер, макияж с помадой цвета пыльной розы и длинный маникюр. На лице модели были стильные очки в черепаховой оправе, в ушах – бриллиантовые серьги, а на руках – кольца.

Реклама

Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press