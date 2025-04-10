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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

В белом наряде и с дорогой сумкой: Хайди Клум сходила на шопинг

51-летняя супермодель в женском образе вышла за покупками.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум попала в объективы папарацци в районе Сохо, в Нью-Йорке, когда шла из шопинга.

На этот раз модель вышла в свет в белом наряде, состоявшем из рубашки и юбки макси с асимметричным подолом. Свой аутфит Клум дополнила белыми остроносыми ботильонами на шпильках и дорогой коричневой сумкой Hermes Birkin.

Гайди Клум / © Getty Images

Гайди Клум / © Getty Images

У Хайди была укладка, которую немного испортил ветер, макияж с помадой цвета пыльной розы и длинный маникюр. На лице модели были стильные очки в черепаховой оправе, в ушах – бриллиантовые серьги, а на руках – кольца.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
70
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