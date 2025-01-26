В белом наряде и с крокодиловой сумкой: Памела Андерсон посетила показ на Неделе моды в Париже

57-летняя актриса и модель в минималистическом луке появилась на фэшн-шоу.

Памела Андерсон посетила показ мужской коллекции осень-зима 2025/2026 бренда Jacquemus, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Для своего появления она выбрала белый наряд, состоявший из рубашки оверсайз с острым воротником и юбки миди А-силуэта.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Образ Памела дополнила контрастными остроносыми лакированными туфлями с бантиками и черной сумкой с крокодиловым принтом.

Она собрала волосы в небрежный низкий пучок и, как всегда, была без макияжа на лице, только на губы нанесла глянцевый блеск.

Напомним, Памела Андерсон в твидовом белом костюме от Chanel и без макияжа дала интервью на радио.

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