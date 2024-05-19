В белом наряде с цветочной вышивкой: красивая Ума Турман на фотоколkе в Каннах

54-летняя актриса выглядела прекрасно на Лазурном побережье.
Ума Турман появилась на фотоколле фильма "О, Канада" режиссера Пола Шредера, состоявшегося в рамках Каннского кинофестиваля.
Актриса предстала там в кремовом рельефном наряде с черными пуговицами от бренда Erdem, украшенного черной цветочной вышивкой. Оно состояло из юбки миди, черного кроп-топа и элегантного приталенного жакета.
Образ Турман дополнила черными остроносыми слингбэками, экстравагантными серьгами с большими жемчугами, кольцами и браслетом. Волосы она собрала в низкий пучок и надела на лицо черные очки.
А на красной дорожке Каннского кинофестиваля Ума Турман сияла в нежном образе от бренда Burberry. На ней было шелковое длинное платье оттенка айвори и тренч оверсайз.
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